Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.19

BANGKOK: Thailand ist laut einer Online-Umfrage der billigste Ort zum Kauf von Medikamenten.

Zu den preiswertesten Arzneimitteln zählen im Königreich Anti-Baby-Pillen für Frauen und HIV-Medikamente. Für den Medbelle Medizinpreisindex 2019 wurden Verbraucher in 50 Ländern zu den Preisen von 13 gängigen Arzneimitteln befragt: von Herzmedikamenten über Viagra sowie Pillen bei Asthma, weiter Antidepressiva und Medikamente bei einer HIV-Infektion.

Die Ergebnisse reichen von einer Abweichung von +306,82 Prozent in den USA, dem Land mit den teuersten Arzneimitteln, bis zu -93,93 Prozent unter dem Weltdurchschnitt in Thailand. Hinter Thailand folgen Kenia, Malaysia, Indonesien, Indien und Südafrika. Am teuersten sind Medikamente in den USA, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Italien und Dänemark.