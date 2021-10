Von: Björn Jahner | 27.10.21

BANGKOK: Der Countdown zur touristischen Wiedereröffnung Thailands am kommenden Montag (1. November) tickt und somit auch zum Inkraftreten des neuen „Thailand Pass“, der ab dem 1, November die Einreise ins Königreich vereinfachen soll.

Die Abteilung für konsularische Angelegenheiten des thailändischen Außenministeriums informiert auf der „Thailand Pass“-Registrierungsplattform:

„Der Thailand Pass wird am 1. November 2021 um 09.00 Uhr für die Registrierung geöffnet. Wir empfehlen Ihnen, sich mindestens 7 Tage vor Ihrem Reisedatum für das neue elektronische Einreisedokument Thailands (Thailand Pass/ QR-Code) zu registrieren. Für Reisende, denen ein COE (Certificate of Entry) ausgestellt wurde und die ab dem 1. November 2021 in Thailand einreisen werden, bleibt das COE für die Einreise nach Thailand gültig.

Reisende können das genehmigte COE mit den geänderten Aufenthaltsbedingungen, die den neuen Einreisebestimmungen entsprechen, aktualisieren, indem sie das neue COE von der Registrierungswebsite (coethailand.mfa.go.th) oder über den Link in der E-Mail mit der COE-Genehmigung herunterladen.“