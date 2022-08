Von: Ursula Spraul-Doring | 20.08.22

Viele Leser und Hörer ihres letzten Buches „Glücklich in Thailand“ haben die Landeskennerin gefragt wie es wäre, in Thailand seinen Ruhestand zu verbringen. Sie haben schon gehört, dass in Thailand die Lebenshaltungskosten niedriger sind und man dort in der Wärme und unter Palmen einen angenehmen Lebensabend verbringen kann.

Deshalb ist Ursula Spraul-Doring aufgebrochen, um ältere Deutsche und Schweizer zu treffen, die diesen Schritt gewagt haben und sie interviewte viele deutschsprachige Senioren, die in Thailand ihren Ruhestand verbringen. Davon wählte sie 23 ganz unterschiedliche Menschen aus, die sie in ihrem Buch Altersruhesitz Thailand zu Wort kommen lässt:

Ehepaare und Alleinstehende, Frauen und Männer, auch solche, die im sogenannten Land des Lächelns eine Partnerin gefunden haben. Auch Pflegebedürftige kommen zu Wort.

Die meisten Senioren sind rechtschaffen und bieder, aber auch ausgeflippte Typen berichten über ihr Leben.

Die Autorin fragte ihre Senioren nicht nur nach ihren Erfahrungen, sondern auch, welche Tipps sie Neulingen geben könnten. Dadurch bekommt der Leser authentische Informationen, wie sie in keinem Ratgeber stehen.

Altersruhesitz Thailand (ISBN 9781521235423), ein Buch, das oft schmunzeln lässt, aber auch tief berührt, ist bei Amazon in gedruckter Form oder als E-Book erhältlich.