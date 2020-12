Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.20

THAILAND: In allen 76 Provinzen des Landes sind am kommenden Wochenende (19.-20. Dezember) Verkauf und Ausschank von Alkohol zu den Wahlen für die Provinzverwaltungsorganisationen (PAO) verboten.

Das Verbot gilt von Samstagabend um 18 Uhr bis Sonntagabend um 18 Uhr für den Verkauf in Geschäften und den Ausschank in Restaurants, Bars, Pubs und Diskotheken. Entertainment-Betriebe müssen aber nicht schließen. Wer gegen das Verbot verstößt, kann zu sechs Monate Gefängnis oder einer Geldstrafe bis zu 10.000 Baht oder beides verurteilt werden. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Gewählt werden der Vorsitzende und Mitglieder der Provinzverwaltungen (PAO). Weitere Kommunalwahlen – für die Tambon-Verwaltungsorganisationen (TAOs), Gemeinde- und Sonderverwaltungsgebiete (Bangkok und Pattaya City) – werden folgen. Die Menschen in den Wahllokalen sind angehalten, Gesichtsmasken zu tragen und Abstand zu halten.