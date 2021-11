PATTAYA: Die Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes, zu der auch Pattaya gehört, wurde im Zuge der Neubewertung der Covid-19-Situation auf dem Treffen des „Center for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) am Freitag von einer roten Zone in eine orangefarbene Zone zurückgestuft, was normalerweise weitere Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen zur Folge hätte.

Umso größer ist das Unverständnis der Nachtleben- und Gastronomiebranche, dass der Verkauf von Alkohol in Restaurants dennoch offiziell bis auf Weiteres verboten bleibt. Es besteht jedoch eine letzte Chance, dass das Verbot in den „blauen Tourismus-Pilotzonen“ Banglamung/ Pattaya und Sattahip auf Anweisung des Gouverneurs der Provinz Chonburi – in Absprache mit den Seuchenschutzbehörde – aufgehoben wird. Somit bleibt abzuwarten, ob Chonburis Gouverneur diesbezüglich eine neue Ankündigung erlässt.