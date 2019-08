AlgenblÃ¼te: Vom Schwimmen im Meer ist abzuraten

Auch am Wongamat Beach in Naklua wurde in den letzten Wochen an vielen Tagen das Naturphänomen der Algenblüte beobachtet. Foto: Jahner

Leser und Leserinnen reichten bei der Redaktion Fotos ein und berichteten, nach dem Bad im Meer Auschlag erlitten zu haben. Foto: Privat

PATTAYA: Auch wenn die Behörden betonen, dass das derzeitige Auftreten der Planktonblüte ein Naturphänomen sei, das auf die Gesundheit der Menschen keine Auswirkungen habe, sollten Urlauber und Residenten unbedingt auf ein Bad im Meer verzichten, wenn die See eine unverkennbare, grünliche Farbe angenommen hat.

Schmerzende Hautreizungen

So vor einigen Wochen am Wongamat Beach in Naklua sowie derzeit auch vor den Stränden in Jomtien und Bangsaen. Denn die Algenblüte sieht nicht nur unappetitlich aus, sie kann bei empfindlichen Menschen auch zu Hautreizungen führen, was bereits mehrere Leserinnen und Leser der Redaktion mitteilten.

Der Ausschlag ist nicht nur unansehnlich, sondern soll auch Schmerzen verursachen. Foto: Privat

Bei Algenblüte besser im Pool baden

Unter anderem ein in Jomtien lebender Expat, der Besuch von seiner Tochter aus Deutschland erhielt. Er berichtet: „Wir waren nur eine Minute im Wasser und sind dann sofort wieder raus. Die Schmerzen sind heftig und auch nach mehr als zwei Stunden waren große Teile des Körpers gerötet, begleitet von einem starken Jucken und echt heftige, stechende Schmerzen in den Hautfalten.“

Die Redaktion rät ihrer Leserschaft, beim Auftreten der Algenblüte besser im Hotelpool zu schwimmen und auf das Bad im Meer zu verzichten.