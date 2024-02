Von: Björn Jahner | 13.02.24

Foto: The Nation

PHANG-NGA: Ein seltener Albino-Omura-Wal, der im Januar dieses Jahres vor der Küste von Phuket entdeckt wurde, ist erneut in der Andamanensee vor der Küste der Provinz Phang-nga gesichtet worden.

Banchar Sae-jo, der Manager des Touristenboots „New Tapana“, postete am Samstag (10. Fabruar 2024) ein Video des weißen Omura-Wals auf seiner Facebook-Seite.

Der seltene Albino-Wal wurde erstmals am 1. Januar 2024 um 16.00 Uhr von Touristen auf dem Boot „Happy Oars“ in der Nähe von Coral Island in der Provinz Phuket gesichtet.

Meeresexperten sagten, dass dies der erste Albino-Omura-Wal sei, der weltweit gesichtet wurde.

Erkundungsteams der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen sowie der Abteilung für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz wurden eingesetzt, um die Andamanensee nach dem Wal abzusuchen, konnten ihn jedoch nicht mehr entdecken.

Banchar sagte, dass der seltene Wal in der Nähe des Richelieu-Felsens gesichtet worden sei, einem berühmten Tauchplatz in Phang-nga, etwa 45 Kilometer vom Festland entfernt.

Die zweite Sichtung des Albinowals erregte am Montag die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, als der Dozent der Kasetsart University, Assoc. Prof. Dr. Thon Thamrongnawasawat, der auch ein Meeresexperte ist, die Meldung veröffentlichte.

Thon sagte, dass diese Sichtung ein Wunder sei und zu einer umfassenden Untersuchung der thailändischen Gewässer geführt habe. Er betonte, dass die Suchmannschaften mehrere normale Omura-Wale gefunden hätten, aber keinen einzigen weißen Wal.

Thon fügte hinzu, dass man früher geglaubt habe, dass der Albino-Wal die thailändischen Gewässer verlassen habe, aber er wurde etwa 250 Kilometer vom ersten Sichtungsort entfernt gesichtet.

Er ist davon überzeugt, dass es sich um denselben Wal handelt, da Albinowale extrem selten sind. Er wies auch darauf hin, dass die erste Sichtung am internationalen Neujahrstag und die zweite am chinesischen Neujahrstag stattfand.

Die zweite Sichtung wird es den Behörden ermöglichen, den Lebensraum der Omura-Wale zu bestimmen und Maßnahmen zu ihrem Schutz zu ergreifen.