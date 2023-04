Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Freitag

50 Verletzte und ein Toter nach Sturm in türkischem Erdbebengebiet

ISTANBUL: Nach einem Sturm im türkischen Erdbebengebiet ist die Verletztenzahl auf mindestens 50 Menschen gestiegen. Ein Mensch sei getötet worden, twitterte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstagabend. Der Sturm in der durch die Beben stark beschädigten Region Kahramanmaras habe besonders Menschen in Zelten und Wohncontainern getroffen, schrieb die Nachrichtenagentur DHA. Mindestens 170 Zelte seien beschädigt worden. Zudem habe starker Wind Teile von zerstörten Gebäuden auf Zeltsiedlungen geweht.

Zahlreiche Menschen in der Region sind nach den verheerenden Beben vom 6. Februar mit mehr als 57.000 Toten in provisorischen Unterkünften untergebracht. Erst Mitte März hatte starker Regen für Überflutungen in der Region gesorgt und mindestens 18 Menschen getötet.