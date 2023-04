Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Donnerstag

Acht Menschen bei Sturm in türkischem Erdbebengebiet schwer verletzt

ISTANBUL: Im schwer von den Erdbeben getroffenen Südosten der Türkei sind mindestens 40 Menschen im Zuge eines Sturms verletzt worden. Starker Wind haben das Dach eines durch die Beben beschädigten Hauses auf eine Zeltsiedlung in der Stadt Kahramanmaras herabstürzen lassen, berichtete die staatsnahe Nachrichtenagentur DHA am Donnerstag. Acht Menschen seien schwer verletzt. Der oppositionelle Sender Halk TV berichtete zudem von mindestens einem Toten. Unter den Verletzten seien auch Kinder.

Ali Öztunc von der oppositionellen CHP-Partei teilte ein Video auf Twitter, in dem auch Wohncontainer in Pazarcik von dem Sturm mitgerissen wurden. Zahlreiche Menschen in der Region sind nach den verheerenden Beben mit mehr als 57.000 Toten vom 6. Februar in provisorischen Unterkünften untergebracht. Erst Mitte März hatte starker Regen für Überflutungen in der Region gesorgt und mindestens 18 Menschen getötet.