Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 26.03.23 | Überblick

Beamtenbund-Chef fordert Kehrtwende für öffentlichen Dienst

BERLIN: Vor der dritten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat der Beamtenbund dbb die umfassenden Warnstreiks der Gewerkschaften verteidigt. «Das Angebot von Bund und Kommunen, fünf Prozent auf 27 Monate, hat die Kolleginnen und Kollegen stinksauer gemacht», sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach der Deutschen Presse-Agentur.

Begleitet von einem umfassenden Verkehrsstreik in ganz Deutschland kommen der dbb und Verdi an diesem Montag erneut mit den Arbeitgebern von Bund und Kommunen zusammen. Das Angebot, das die Kommunen und der Bund in der zweiten Verhandlungsrunde im Februar gemacht hatten, umfasst unter anderem eine lineare Erhöhung um 5 Prozent in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Verdi und der dbb fordern vor dem Hintergrund der hohen Inflation für die 2,5 Millionen Beschäfigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zum Start der dritten Runde an diesem Montag haben Verdi und die Bahngewerkschaft EVG gemeinsam zu einem beispiellosen Warnstreiktag aufgerufen, der den öffentlichen Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen soll.

Silberbach nannte das Angebot der Arbeitgeber eine «Unverschämtheit» und begründete damit den flächendeckenden Protest bereits der letzten Wochen. Nötig sei eine Kehrtwende in der Personal- und Einkommenspolitik für den öffentlichen Dienst. «Wenn die Arbeitgebenden so weiter machen wie bisher, wird der öffentliche Dienst weiter ausbluten und schon in wenigen Jahren wesentliche Aufgaben nicht mehr erfüllen können», sagte Silberbach.

«Schauen Sie nur, was zum Beispiel in Kitas, Krankenhäusern, Schulen oder in der Cyberabwehr heute los ist und wie viele Menschen in den nächsten Jahren aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden», so der Gewerkschaftschef. «Uns läuft die Zeit davon. Nächste Woche in Potsdam muss die Kehrtwende eingeleitet werden.» Die dritte und womöglich entscheidende Runde ist bis Mittwoch angesetzt.

Flughafen München steht wegen Warnstreiks zwei Tage still

MÜNCHEN: Am Münchner Flughafen hat ein zweitägiger Warnstreik begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am frühen Sonntagmorgen. Für voraussichtlich rund 200.000 Fluggäste bedeutet das, dass sie den zweitgrößten deutschen Flughafen am Sonntag und Montag entgegen ihrer ursprünglichen Reisepläne nicht nutzen können. Der reguläre Flugbetrieb wird wegen des Verdi-Warnstreiks in der Gepäckabfertigung und bei den Sicherheitsdiensten an beiden Tagen ausgesetzt. Betroffen sind nach Angaben der Flughafengesellschaft insgesamt rund 1500 Verbindungen. Starts und Landungen sind demnach nur für humanitäre Flüge im Notbetrieb möglich.

Passagiere, die an diesen beiden Tagen eine Flugreise von oder nach München geplant haben, sollen sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen. Der Flughafen riet zudem davon ab, am Sonntag oder Montag trotz des Warnstreiks zum Flughafen zu fahren.

Während Fluggäste am Sonntag zumindest noch auf den Frankfurter Flughafen und Fernzüge der Bahn ausweichen können, dürfte die Suche nach Alternativen am Montag noch schwieriger werden. Dann wird auch an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt keine Maschine mehr regulär starten oder landen. Zudem hat die Deutsche Bahn angekündigt, wegen des gleichzeitigen Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag keine Fernzüge mehr fahren zu lassen.