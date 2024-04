Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Jordanien sperrt Luftraum wegen Sicherheitsbedenken

AMMAN: Israels Nachbarland Jordanien hat inmitten militärischer Spannungen in der Region einem Bericht zufolge seinen Luftraum gesperrt. Von 23.00 Uhr lokaler Zeit an (22.00 Uhr MESZ) werde der Luftraum für alle Flüge gesperrt, berichtete der private Fernsehsender Roja News am Samstagabend unter Berufung auf die zivile Luftfahrtbehörde des Landes. Begründet wurde der Schritt demnach mit Sicherheitsbedenken sowie «in Anbetracht der eskalierenden Risiken in der Region».

Angesichts einer möglichen iranischen Vergeltungsaktion wächst in der Region die Sorge vor einer militärischen Eskalation. Am 1. April waren bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf Irans Botschaftsgelände in Syrien zwei Generäle der mächtigen Revolutionsgarden getötet worden. Irans Staatsführung droht seither mit Vergeltung.