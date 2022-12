Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Lufthansa-Airbus landet sicher mit einem Triebwerk in Luanda

LUANDA: Mit nur einem laufenden Triebwerk ist ein Airbus der Lufthansa außerplanmäßig in Angolas Hauptstadt Luanda gelandet. Zuvor hatte der Pilot das andere Triebwerk der A350-900 abgeschaltet, weil technische Unregelmäßigkeiten angezeigt worden waren, wie das Unternehmen am Montag berichtete. Der Zwischenfall hatte sich bereits am Samstag auf dem Flug LH575 von Kapstadt nach München ereignet, bei dem 271 Passagiere an Bord waren.

Ein Sprecher wies Berichte zurück, dass das Triebwerk gebrannt habe. Aktuell sei ein Techniker-Team nach Luanda unterwegs, um das Flugzeug zu überprüfen. Die Sicherheit an Bord sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Die Passagiere seien sämtlich umgebucht oder in Hotels untergebracht worden. Das Flugzeug ist mit fünf Jahren vergleichsweise jung.

Flugzeug wegen Bombendrohung nach Prag umgeleitet

PRAG: Wegen einer Bombendrohung ist ein Verkehrsflugzeug auf dem Weg von Polen nach Großbritannien nach Tschechien umgeleitet worden.

Die Maschine landete in der Nacht zu Montag sicher in Prag, wie der dortige Vaclav-Havel-Flughafen mitteilte. Bombenexperten untersuchten das Flugzeug, fanden aber nach Angaben der Polizei weder Sprengstoff noch einen gefährlichen Gegenstand. Die Passagiere sollten ihre Reise im Laufe des Tages fortsetzen können. Die Maschine der Fluglinie Easyjet war in Krakau gestartet. Ziel war das südwestenglische Bristol.