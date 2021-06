Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.21 | Überblick

Estland meldet erneut Luftraumverletzung durch Russland

TALLINN: Estland hat die Verletzung seines Luftraums durch zwei russische Flugzeuge gemeldet. Zwei Maschinen des Typs Sukhoi Su-35S seien unerlaubt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungen. Das Außenministerium in Tallinn habe wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschafter in Estland einbestellt und eine Note übergeben, teilte die estnische Armee am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge war es schon die vierte Luftraumverletzung durch Russland in diesem Jahr.

Die beiden Flugzeuge hatten demnach weder die elektronische Kennung eingeschaltet noch einen Flugplan übermittelt. Auch haben die russische Pilot zum Zeitpunkt der weniger als eine Minute dauernden Luftraumverletzung keinen Funkkontakt mit der Flugsicherung gehalten, hieß es in der Armeemitteilung.