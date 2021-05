Airlines müssen das CoE von Ausländern überprüfen

BANGKOK: Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat alle Fluggesellschaften daran erinnert, das Certificate of Entry (CoE) aller ausländischen Passagiere zu überprüfen, bevor das Flugzeug in Thailand ankommt.

Das CoE wird von einer thailändischen Botschaft oder einem Konsulat ausgestellt und erlaubt einem ausländischen Visuminhaber die Einreise nach Thailand an Bord eines speziellen Repatriierungsfluges, eines Charterfluges oder eines semi-kommerziellen Fluges. Die CAAT wird Fluggesellschaften, die Ausländern die Reise nach Thailand ohne CoE erlauben, für den Rücktransport in ihre Herkunftsländer verantwortlich machen.

Das Außenministerium hatte am Montag die Ausstellung von CoEs für Ausländer aus Pakistan, Bangladesch und Nepal ausgesetzt, da bei einer aus Pakistan kommenden Thai der hochansteckende Covid-19-Stamm, der sich in Indien ausbreitet, festgestellt wurde. Die Frau befindet sich derzeit in staatlicher Quarantäne.

Thailand hat seit Anfang des Monats die Einreise von Ausländern aus Indien untersagt, da man sich Sorgen um die Ausbreitung dieses ansteckenden Covid-19-Stammes macht. In Südostasien haben Singapur, Malaysia und Indonesien ebenfalls Covid-19-Fälle entdeckt, die durch die gleiche Variante verursacht wurden.