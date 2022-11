Aed Carabao der illegalen Landinbesitznahme beschuldigt

SARABURI: Yuenyong „Aed“ Ophakul, Leadsänger der legendären „Songs-for-Life“-Band Carabao, steht wegen illegaler Landinbesitznahme im Nationalwald der Provinz Saraburi im Visier der Polizei.

Der Anti-Korruptions-Aktivist Veera Somkwamkid reichte am Montag (28. November 2022) auf der Polizeistation im Bezirk Kaeng Khoi in der Provinz Saraburi im Nordosten der Zentralregion von Thailand eine Beschwerde ein, in der er behauptet, dass Yuenyongs 35 Hektar großes Grundstück in das Tab-Kwang-Muak Lek Waldreservat eingreift.

Veera, Generalsekretär des People's Network Against Corruption, reichte auch eine Klage wegen Amtsmissbrauchs gegen Beamte des Royal Forest Department ein, weil sie angeblich an dem Landgeschäft beteiligt waren.

Beamte des Saraburi Forest Resource Management und der Polizei kontrollierten das Grundstück am Dienstag und brachten mit Hilfe von GPS seine Größe und Lage in Erfahrung. Die Ergebnisse werden an die zuständigen Behörden weitergeleitet, um festzustellen, ob es sich um einen Eingriff in den Staatswald handelt.

Yuenyong hat das Land an eine Frau verpachtet, die den Beamten sagte, sie habe es für fünf Jahre für 120.000 Baht pro Jahr gepachtet. Sie hat auch einen Zaun um das Grundstück errichtet.

Veera behauptete, das Land werde für den Tourismus genutzt.

Yuenyong soll das Land 1992 von einem Mann namens Jamras Jullapa gekauft haben. Jamras war Berichten zufolge im Besitz eines Formulars (Sor Khor 1) für die Inanspruchnahme des Grundstücks, aber nie der Landnutzungsurkunde (Nor Sor 3 Kor).

Ein Vertreter von Yuenyong hat die Vorwürfe bestritten und erklärt, der Musiker werde dafür kämpfen, seinen Namen reinzuwaschen.