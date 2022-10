Von: Björn Jahner | 05.10.22

PATTAYA: Ein wichtiger Hinweis der Stadtverwaltung Pattaya an alle Autofahrer:

Am heutigen Mittwoch (5. Oktober 2022) ist der Verkehrstunnel auf der Sukhumvit Road in Pattaya Klang in Fahrtrichtung Sattahip ab 10.00 Uhr morgens für den Verkehr gesperrt. Grund für die Verkehrsbeeinträchtigung sind Reparaturarbeiten an der Beleuchtungstechnik des Tunnels.