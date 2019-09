Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.19

BANGKOK: Die Blue Line des Skytrains verkehrt ab Samstag von Bang Wa bis zu ihrem endgültigen Ziel Lak Song. Bis zur offiziellen Einweihung der Strecke am 29. September wird kein Fahrgeld erhoben.

Die Blue Linie fährt derzeit von Tao Poon bis zur Station Bang Wa. Ab Samstag kommen vier Stationen hinzu: Phetkasem 48, Phasi Charoen, Bang Khae und Lak Song. Der erste Zug startet wochentags um 5.30 Uhr und am Wochenende um 6 Uhr ab Lak Song. Der letzte Zug fährt an Wochentagen und Wochenenden um 23.05 Uhr. Züge ab Tao Poon fahren von 6 Uhr morgens bis 23.30 Uhr. Laut dem Skytrain-Betreiber ist der Testlauf auf der Route von Tao Poon bis Tha Phra zum Jahresende geplant. Eröffnet wird die Strecke am 31. März kommenden Jahres.