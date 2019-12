Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.19

BANGKOK: 75 Mitglieder des Einzelhandelsverbands mit 24.500 Vertriebskanälen wollen ab 1. Januar keine Plastiktüten mehr anbieten und so in Thailand die Zahl der verwendeten Plastiktüten um 9 Milliarden oder 20 Prozent reduzieren.

Laut dem Umweltministerium werden im Königreich jährlich 45 Milliarden Plastiktüten abgegeben - 18 Milliarden oder 40 Prozent von lokalen Märkten und Straßenhändlern, 13,5 Milliarden oder 30 Prozent von Einzelhandelsgeschäften und weitere 30 Prozent von Kaufhäusern und Supermärkten. Jeder Bangkoker verbraucht im Durchschnitt täglich acht Plastiktüten, das entspricht 80 Millionen Plastiktüten pro Tag.

Der Präsident des Verbandes, Worawut Oonjai, sagte, Kaufhäuser, Minimärkte und Einzelhandelsgeschäfte hätten im November eine Kampagne unter dem Motto „Every Day Say No to Plastic Bags“ gestartet, um die Bereitstellung von Plastiktüten einzustellen. Worwut geht davon aus, dass diese Kampagne zu effektiveren Ergebnissen führen wird als der Plan der Regierung, bis 2028 alle Plastiktüten in Thailand zu beseitigen.