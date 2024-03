Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.24

BANGKOK: In einer jüngsten Razzia wurden über 700 Ausländer wegen Besetzung von Berufen, die ausschließlich Thailändern vorbehalten sind, strafrechtlich verfolgt. Die thailändische Regierung intensiviert damit ihre Bemühungen, den lokalen Arbeitsmarkt zu schützen. Einem Sprecher des Premierministeramts zufolge, alarmiert der Zustrom von Arbeitskräften aus benachbarten Ländern.

Die Regierung hat berichtet, dass sie in einer gezielten Aktion gegen illegal beschäftigte Ausländer vorgeht. Über 700 Personen wurden dabei aufgegriffen, weil sie Jobs ausübten, die gesetzlich für Thais reserviert sind. Dieser Schritt ist Teil der verstärkten Bemühungen, lokale Arbeitsplätze für die thailändische Bevölkerung zu sichern.

Verstärkte Überwachung und Strafverfolgung

Die betroffenen Ausländer stammen vornehmlich aus Myanmar, Kambodscha, Vietnam, China, Russland und Indien. Sie fanden sich in einer Vielzahl von Tätigkeiten wieder, die von Straßenverkauf bis hin zu Dienstleistungen im Gesundheits- und Wellnessbereich reichen. Insbesondere in touristischen Hochburgen und Geschäftsvierteln hat die Präsenz dieser illegal beschäftigten Ausländer zu Besorgnis bei lokalen Unternehmern geführt.

Das Arbeitsministerium hat seine Maßnahmen verschärft und führt nun unangekündigte Kontrollen bei Unternehmen durch, die ausländische Arbeitskräfte beschäftigen. Eine kürzlich durchgeführte Operation überprüfte 25.628 Betriebe und führte zu 820 Strafverfolgungsmaßnahmen. Zudem wurden 306.577 ausländische Arbeitskräfte inspiziert, was in der Strafverfolgung von 1.689 Personen resultierte.

Schwerpunkt auf Major-Provinzen

Die meisten Verstöße wurden in Branchen wie Straßenverkauf, Friseurdienstleistungen, Transportwesen und Massage festgestellt. Auch in Bereichen wie Einzelhandel, Bau und manuelle Arbeit wurden illegale Beschäftigungen aufgedeckt. Besonders in den Blick genommen wurden dabei Großstädte wie Bangkok, Phuket, Samui, Pattaya und Chiang Mai, die nicht nur für die Wirtschaft Thailands, sondern auch als Wohnorte für eine große Zahl ausländischer Arbeitskräfte wichtig sind.

Die Regierung legt ihren Fokus verstärkt auf die Überprüfung der Einhaltung der Arbeitsgesetze, insbesondere in touristischen Zentren. In den letzten Wochen kam es zu einem Anstieg der Festnahmen illegal arbeitender Ausländer. Der stellvertretende Premierminister und Innenminister warnte Ausländer in Thailand eindringlich, sich an die Gesetze zu halten oder mit der Annullierung ihrer Visa zu rechnen.