Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.19

BANGKOK: Die 7-Eleven-Minimärkte haben im Dezember und Januar landesweit über 100 Millionen Plastiktüten im Wert von 20 Millionen Baht weniger an ihre Kunden ausgegeben.

Laut dem Unternehmen CP All, Betreiber der 7-Eleven Convenience-Stores in Thailand, soll die Verwendung von Plastiktüten zum Einmalgebrauch in allen Geschäften im ganzen Land weiter reduziert und schließlich beendet werden. Zwischen dem 7. Dezember und dem 13. Januar wurden 102.323.402 Plastiktüten eingespart. Die Ersparnisse in Höhe von 20.464.681 Baht werden dem Siriraj-Krankenhaus in Bangkok gespendet.