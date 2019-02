7-Eleven spart über 169 Millionen Plastiktüten ein

BANGKOK: In thailändischen 7-Eleven-Filialen wurden in den letzten zwei Monaten mehr als 169 Millionen Plastiktüten eingespart.

Das freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch CP All, Betreiber der bekannten Minimarktkette im Königreich, der im letzten Jahr bekanntgab, innerhalb der nächsten Jahre Einwegplastiktüten in seinen Filialen reduzieren oder gar ganz abschaffen zu wollen. Die zwischen dem 7. Dezember 2018 und 7. Februar 2019 eingesparten Plastiktüten entsprechen einem Wert von über 33 Millionen Baht. Den Betrag will CP All als Zeichen der sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft dem Siriraj Hospital in Bangkok spenden.

Die Kampagne zur Einsparung von Einwegplastiktüten erfuhr Unterstützung von dem bekannten Rockstar Artiwara „Toon“ Kongmalai, Sänger der Band Bodyslam und passionierter Marathonläufer. Im Jahr 2017 eroberte er die Herzen der Bevölkerung mit einem Spendenmarathon durch das ganze Land im Sturm und sammelte bei seinem 2.191-Kilometer-Lauf von Yala nach Chiang Rai Spenden in Höhe von über einer Milliarde Baht. Den Betrag überreichte er 11 staatlichen Krankenhäusern zum Kauf technischer Gerätschaften.