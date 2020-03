Von: Björn Jahner | 14.03.20

PATTAYA: Im Begegnungszentrum Pattaya wird am Sonntag, 15. März um 11 Uhr Andreas Oesterle zum Thema „5G – Der neue globale Mobilfunk- und Internetstandard“ referieren.

Die Einführung von flächendeckendem 5G-Mobilfunk steht auch in Thailand kurz bevor. Kaum eine andere technische Innovation wird das Leben der Menschen, auch hier im Königreich, in den nächsten Jahren so sehr beeinflussen wie das „Internet der Dinge“ (IoT = Internet of Things). Andreas Oesterle wird eine leicht verständliche und unterhaltsame Einführung in die neue Technik bieten. Eintritt frei.