BANGKOK/FRANKFURT/MAIN: Am Montag (6. November 2023) erinnerte die Facebook-Seite Thai Airways International Germany an den ersten Bangkok–Frankfurt-Flug vor 50 Jahren:

„Heute vor 50 Jahren flog die erste Thai Airways-Maschine von Bangkok nach Frankfurt. Die DC-8 landete um 17.55 Uhr nach einem Zwischenstopp in Teheran und flog danach weiter nach London. Wir bedanken uns bei allen Passagieren und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, Sie auch weiterhin ‚smooth as silk‘ an Bord begrüßen zu dürfen.“