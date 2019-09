475 illegale Reiseleiter aus dem Verkehr gezogen

Illegale ausländische Reiseleiter sind den Behörden ein Dorn im Auge. Foto: The Thaiger/ Sophon Cable

PATTAYA: Seit Anfang des Jahres hat die Touristenpolizei 475 illegale Reiseleiter festgenommen, weil sie gegen die Vorschriften des Reiseveranstaltergeschäfts verstoßen hatten.

Laut Oberstleutnant Piyapong Ensarn drohen 18 illegalen Reiseführern eine Haft von einem Jahr und eine Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht. Sie stammten aus Thailand, China, Indien, Vietnam und Myanmar. Die meisten wurden am Hafen Bali Hai, an Bushaltestellen, Tempeln und weiteren Touristenattraktionen festgesetzt. Die Polizei arbeitet nach Angaben von Sophon Cable TV auch mit der Burapha Guides Association zusammen, um die Standards für Reisegruppen und Veranstalter in Pattaya zu erhöhen. Das Problem ist: Chinesische und indische Urlauber ziehen Reiseleiter vor, die Chinesisch und Hindi sprechen anstatt Thais, die diese Sprachen nur unvollständig beherrschen.