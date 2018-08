Felix Dachsel wird Chefredakteur bei «Vice» 

Written by: Redaktion DER FARANG | 17/08/2018

Unbequemer Journalismus und Dokus zu allem, was wichtig ist, lautet das Motto von Vice. Foto: Wikimedia





Berlin (dpa) - Felix Dachsel wird neuer Chefredakteur des Webmagazins «Vice.com» in Deutschland. Der 31-Jährige übernimmt die Leitung der Redaktion ab Anfang Oktober von Laura Himmelreich (34), die

«Vice»-Chefredakteurin für die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz wird, wie Vice Media am Freitag in Berlin mitteilte. Dachselhat bisher als Redakteur bei der Wochenzeitung «Die Zeit» gearbeitet

und dort das neue Ressort «Z» mitentwickelt.



Himmelreich war im Juni 2016 vom «Stern» zur deutschen Redaktion von «Vice.com» gewechselt. Das Portal gehört zum Medienunternehmen Vice Media, bei dem auch das gedruckte «Vice»-Magazin erscheint. Es wurde 1994 im kanadischen Montreal gegründet und profilierte sich mit Berichten über Themen zur Jugendkultur wie Drogen, Gewalt und Sex. Himmelreich wird Nachfolgerin von Tom Littlewood (33), wie bereits im Juli bekannt wurde, der wiederum eine «internationale Führungsrolle»

im Unternehmen einnehmen soll.

