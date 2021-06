BANGKOK: Thailand meldete am Mittwoch 35 weitere Todesfälle und 2.680 neue Covid-19-Infizierte binnen 24 Stunden. Darunter waren 280 Fälle in Gefängnissen.

Seit dem Ausbruch der Viruspandemie Anfang letzten Jahres hat es im Land 184.828 Covid-19-Infizierte und 1.332 Tote gegeben. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April meldeten die Gesundheitsbehörden 156.365 Infektionen und 1.238 Todesfälle. Bangkok führte die Liste erneut mit 1.096 Fällen an, gefolgt von 491 in Samut Prakan und 132 in Nonthaburi.



Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Mittwochmorgen 40 Fälle. Auf die Stadt Chonburi und Sri Racha entfielen jeweils 11 Infektionen, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 9, auf Pan Thong 3, auf Sattahip 2 und auf Ban Bueng 1. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Seit Anfang April, dem Beginn der dritten Viruswelle, meldeten die Gesundheitsbehörden 5.119 Infektionen und 30 Todesfälle.



In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 428.459 Personen ihre erste Covid-19-Impfung und 43.669 ihre zweite Impfung, womit die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfstoffe auf 5.107.069 stieg.