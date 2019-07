Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

PATTAYA: Ein 33-Jähriger hat Pferde getötet und das Fleisch in der Provinz verkauft.

Auf Anordnung des Provinzgouverneurs verhaftete die Polizei am Samstag den Mann in Banglamung. Die Watchdog Thailand Foundation hatte beim Gouverneur eine Beschwerde eingereicht, wonach ein Thailänder seit langem Pferde tötet und das Fleisch über Facebook und auf lokalen Märkten verkauft. Die Polizei fand den Schädel eines Pferdes und trockene Blutflecken in seinem Haus. Ein Pferd und offenbar das Schienbein eines Pferdes wurden im Hinterhof seines Hauses gefunden. Der Verdächtige soll der Polizei mitgeteilt haben, dass bereits sein Großvater mit Pferdefleisch gehandelt hatte und er nach dessen Tod das Geschäft weiterführte. Er will alte Pferde und Tiere mit gebrochenen Beinen im Bezirk Banglamung aufgekauft haben. Ein Metzger besorgte dann das Schlachten. Der Mann behauptete weiter, dass er das Fleisch von nur fünf bis sechs behinderten Pferden verkauft habe. Nach einem Verkehrsunfall habe er das Geschäft bereits vor Monaten eingestellt. Der Mann soll wegen Tierquälerei angeklagt werden.