BANGKOK: Die Regierung meldete am Dienstag weitere 31 Covid-19-Todesfälle, so dass deren Zahl auf 452 stieg. 1.919 neue Infektionen erhöhen die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 86.924. Die Zahl der Toten binnen 24 Stunden entsprach dem Rekordhoch vom 3. Mai, als die Regierung 2.041 neue Infizierte meldete.

Von den Todesfällen waren 17 in Bangkok, je zwei in Nonthaburi, Suphan Buri, Chonburi und Nakhon Si Thammarat, und je einer in Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan, Lampang, Pichit und Chiang Mai. Das Alter reichte von 34 bis 94 Jahren, und alle Patienten litten Berichten zufolge an chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Fettleibigkeit.

Von den 86.924 bestätigten Covid-19-Fällen waren 83.517 Infektionen lokal aufgetreten, darunter 24.983, die durch proaktive Tests gefunden wurden, und 3.407 entfielen auf Rückkehrer. Laut dem Department of Disease Control wurden seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang letzten Monats 58.061 neue Fälle registriert.

Die Provinz Chonburi verzeichnete mit 73 neuen Infizierten einen leichten Anstieg der Fälle, gegenüber 63 am Montag. Die meisten Infektionen meldete der Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya (49). Dann folgten Sattahip mit 8, Sri Racha mit 5, Phan Thong mit 4, die Stadt Chonburi mit 3 sowie Phanat Nikhom und Ko Chan mit jeweils 1. Zwei Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in der aktuellen Infektionsrunde beläuft sich auf 3.434, und die der Toten auf 10.