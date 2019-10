30 Go-Go-Tänzerinnen fordern ihren Lohn

Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

PATTAYA: Go-Go-Tänzerinnen aus einer Bar an der Walking Street haben sich am frühen Dienstagmorgen bei der Polizei beschwert, dass ihr ausländischer Arbeitgeber ihnen 400.000 Baht unbezahlten Lohn schuldet.

Ungefähr 30 Tänzerinnen reichten ihre Beschwerde gegen 3 Uhr morgens auf der Polizeistation von Pattaya ein. Sie sagten, ihr Arbeitgeber habe es versäumt, ihnen Lohn wie versprochen zu zahlen. Eine 29-jährige Frau gab zu Protokoll, sie hätten am 14. Oktober mit dem Tanzen begonnen und ihr Arbeitgeber habe zugesagt, sie alle zehn Tage zu bezahlen. Die erste fällige Zahlung sei auf Montag verschoben worden, und als diese Frist verstrich, konnten sie den Ausländer nicht mehr kontaktieren. Die überfälligen Löhne bezifferte die Frau auf rund 400.000 Baht. Jeder Tänzerin sollte einen Tageslohn von 1.200 Baht erhalten.

„Alle haben hart gearbeitet. Wir mussten täglich 7 bis 8 Stunden auf hohen Absätzen tanzen. Wir müssen alle an Eltern und Kinder Geld senden, Wohungsmieten bezahlen und unsere persönlichen Ausgaben decken", merkte die Frau an. Die Polizei riet den Frauen, sich an die Arbeitsverwaltung der Provinz zu wenden.