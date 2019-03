Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.19

PATTAYA: Die Touristenpolizei hat 26 kambodschanische Frauen und Männer aus einem Massagesalon geholt und festgenommen.

Die 18 Frauen und 8 Männer arbeiteten in The Regent Massage an der Petchtrakun Road. Der Massage-Beruf ist in Thailand ausschließlich thailändischen Frauen und Männern vorbehalten. Nur sie dürfen die traditionelle Thai-Massage anbieten. Oberstleutnant Piyapong Ensarn, Chef der Touristenpolizei in Pattaya, meldete diesen Erfolg seiner Beamten und fügte ironisch hinzu, solche Maßnahmen stellten Frieden und Ordnung zu den Wahlen am kommenden Sonntag sicher. Alle Polizeidienststellen des Landes wurden angewiesen, den reibungslosen Ablauf der Parlamentswahl sicherzustellen.