170 Tonnen Mohnsamen konfisziert

Auf einer Pressekonferenz informieren die Ermittler über die beschlagnahmten Mohnsamen. Foto: The Nation

LAEM CHABANG: Der Zoll hat fast 170 Tonnen Mohnsamen, der für die Herstellung von Opium und Heroin verwendet wird, an Bord eines im Hafen von Laem Chabang anlegenden Schiffes entdeckt.

Laut Krisada Chinavicharana, Generaldirektor der Zollabteilung, hat das Saatgut einen Wert von 25 Millionen Baht. Es kam in 6.799 Säcken verpackt in sechs Frachtcontainern aus Afghanistan mit dem Ziel Myanmar. Mohnsamen fällt in die Kategorie 5 der Betäubungsmittel. Das Gesetz verbietet die Herstellung, Beseitigung, Einfuhr, Ausfuhr und den Besitz von Betäubungsmitteln der Kategorie 5 ohne behördliche Genehmigung.