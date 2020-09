BANGKOK: Das Centre for Covid-19 Situation Administration meldete am Dienstag 14 Covid-19-Fälle in staatlicher Quarantäne. Die neuesten Fälle sind:

Sieben Soldaten, die am 22. September von einer UN-Mission im Südsudan nach Hause zurückgekehrt sind. Sie wurden am 26. September in der staatlichen Quarantäne von Chonburi positiv befunden.

Eine 50-jährige Frau und zwei 28-jährige Frauen, die am 23. September aus Hongkong nach Bangkok kamen. Sie wurden am 26. September in der staatlichen Quarantäne von Bangkok positiv getestet.

Eine 44-jährige Frau, die am 22. September aus der Türkei nach Hause kam. Sie wurde am 26. September in der staatlichen Quarantäne von Bangkok positiv getestet.

Drei Inder - eine Mutter (31) und Tochter (9 Monate) und ein 34-jähriger Geschäftsmann -, die am 23. September in Bangkok ankamen und in einem Hotel in Bangkok in alternative staatliche Quarantäne gingen und positiv getestet wurden.

Die Zahl der bestätigten Virusfälle in Thailand ist inzwischen auf 3.559 angestiegen (621 in staatlicher Quarantäne). Davon befinden sich 117 im Krankenhaus, und 3.369 haben sich erholt und wurden entlassen. Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 59. Thailand rangiert bei den Covid-19-Fällen weltweit an 137. Stelle.