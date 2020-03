Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.20

BANGKOK: Die Zahl der Covid-19-Infektionen in Thailand stieg am Montag um 122 auf 721.

Laut Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des Gesundheitsministeriums, lassen sich die neuen Fälle in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe von 20 Personen ist mit Cluster-Fällen verbunden: Vier Personen hatten an einer Boxveranstaltung in einem Bangkoker Stadion teilgenommen, 16 hatten engen Kontakt zu anderen Personen, die zuvor als infiziert bestätigt worden waren.

Die zweite Gruppe besteht aus 10 Personen, von denen vier kürzlich aus Übersee zurückgekehrt waren (zwei Thailänder kamen aus dem Distrikt Poipet in Kambodscha und Deutschland zurück, zwei Patienten sind ein Schweizer und ein Franzose). Sechs Personen haben in überfüllten Pubs oder als Fahrer für Ausländer gearbeitet. Die Herkunft des Virus in der dritten Gruppe von 92 Menschen wird noch untersucht.



668 Patienten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, 52 haben sich erholt und wurden entlassen, und es gab einen Todesfall.