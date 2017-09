Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.17

MEKKA (dpa) - Am zweiten Tag der muslimischen Wallfahrt Hadsch sind rund zwei Millionen Gläubige zum Berg Arafat nahe der saudischen Stadt Mekka gepilgert. Das saudische Staatsfernsehen zeigte am Donnerstag, wie die in weiße Pilgergewänder gekleideten Gläubigen gemeinsam beteten. Viele schützten sich mit Schirmen vor der Sonne bei Temperaturen bis zu 40 Grad.

Der Berg Arafat ist nach islamischer Überlieferung der Ort, an dem der Prophet Mohammed vor seinem Tod im Jahr 632 seine letzte Predigt hielt. Die Pilger bleiben gemäß dem Hadsch-Ritual bis zum Einbruch der Dunkelheit dort und widmen sich Gebeten und Koranrezitationen.

Etwa 100.000 Sicherheitskräfte sollen in diesem Jahr für einen störungsfreien Verlauf der Hadsch-Wallfahrt sorgen. Vor zwei Jahren waren bei einer Massenpanik während der Pilgereise nach offiziellen Angaben 769 Menschen ums Leben gekommen. Inoffizielle Berechnungen gehen von rund 2.000 Todesopfern aus.

Die Pilgerfahrt nach Mekka gehört zu den fünf Grundpflichten des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, sollte einmal im Leben nach Mekka pilgern. Am Freitag, dem dritten Tag der Wallfahrt, feiern die Muslime weltweit das Opferfest.