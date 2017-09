Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.17

BANGKOK: Zur Einäscherung des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej am 26. Oktober werden 250.000 Trauernde erwartet. Deshalb hat der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwan die höchste Sicherheitsstufe angeordnet.

Das gilt vom 24. bis 27. Oktober. Am 1. Oktober wird eine Kommandozentrale aller Sicherheitsdienste eingerichtet. Zur Regelung des Verkehrs und zur Sicherung der Beerdigungszeremonien werden 70.000 Beamte eingesetzt. Schon weit vor dem Platz Sanam Luang sollen Hinweisschilder für die ankommenden Trauernden aufgestellt werden. Die Polizei weist schon jetzt darauf hin, dass am Sanam Luang kein Platz für 250.000 Menschen ist. Sie sollen andere Ziele in Bangkok ansteuern, an denen Nachbauten des königlichen Krematoriums aufgestellt werden.