Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.17

PATTAYA: Die Polizei hat sieben Chinesen festgenommen, die vom Touristenzentrum aus ein Wettbüro für Online-Sportwetten betrieben haben.

Auf einer Pressekonferenz sagte Generalleutnant Jitti Rodbangyang, Leiter der Provinz-Polizei Region 2, die Beamten hätten mehrere Computer und Slips für Kreditkarten konfisziert. Über das Wettbüro hatten Kunden auf den Ausgang verschiedener Sportarten setzen können. Die Chinesen hatten ihr internationales Wettzentrum in einem gemieteten Haus in einer Siedlung eingerichtet. Hintermänner waren laut dem Generalleutnant Banker in China. Sie hätten ihr Wettbüro nach Thailand verlegt, weil die Strafen im Königreich erheblich niedriger seien als in der Volksrepublik China. Über Pattaya sollen mehrere hundert Millionen Baht im Umlauf gewesen sein.