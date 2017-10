Written by: Redaktion DER FARANG | 11/10/2017

PEKING (dpa) - Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas ist am Mittwoch in Peking zusammengekommen, um die Weichen für den Parteitag nächste Woche zu stellen.

Der nur alle fünf Jahre stattfindende Parteikongress wird den politischen Kurs der zweitgrößten Wirtschaftsnation bis 2022 bestimmen und einen Generationswechsel in führenden Gremien der Partei billigen. Parteichef Xi Jinping wird auf dem einwöchigen Parteitag, der am nächsten Mittwoch beginnt, für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Der Präsident will seine ohnehin schon große Machtfülle noch weiter ausbauen. Das Zentralkomitee berät meist drei bis vier Tage..