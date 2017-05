PATTAYA: Pattayas Polizeichef Pol Colonel Apichai Krobphet will mit Drohnen die Walking Street überwachen, berichtet „The Nation“.

Am Freitagabend stieg am Strand, am südlichen Ende der Beach Road, die erste Drohne in die Luft, ausgestattet mit einer Überwachungskamera, mit dem Ziel, die Sicherheit für Touristen in der lebhaften Ausgehmeile zu erhöhen, in der es regelmäßig zu Diebstählen oder körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Zusätzlich werden in dem Gebiet fortan Zivilpolizisten auf Streife geschickt und mehr Dolmetscher bereitgestellt, die Ausländern, die Opfer einer Straftat geworden oder in anderweitige Problemlagen geraten sind, unterstützend zur Seite stehen.

Ein Problem für die Drohnen-Überwachung stellen Apichai folgend jedoch die vielen Werbetafeln und das Stromkabelgewirr in der Walking Street dar, weshalb die Polizei auf die Mithilfe der Stadtverwaltung angewiesen ist, diese umzuordnen.