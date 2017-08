Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.17

PATTAYA: Die Anordnung der Stadtverwaltung, bis zum 24. August die Außenwerbung an den Gebäuden entlang der Walking Street zu entfernen, hat bei der Geschäftswelt einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Der Stadtverwaltung zufolge verhindere die Werbung, dass Feuerwehrfahrzeuge unverzüglich und unbehindert den Einsatzort erreichten. Die Außenwerbung entspreche zudem nicht dem Standard oder sei illegal angebracht worden, heißt es in der City Hall.

Ohne die farbige, beleuchtete Außenwerbung werde die Walking Street nachts zu einer unattraktiven, dunklen Fußgängerstraße, heißt es hingegen bei den Besitzern und Mietern der Gebäude. Es sind vorwiegend Bars und Go-Go-Bars sowie Restaurants, die über ihre Werbung mit Neonbeleuchtung auf sich aufmerksam machen. Diese glitzernde Atmosphäre ziehe Touristen an, ohne sie würden Entertainment, Restaurants und Geschäfte Kunden verlieren. Bei einer dunklen Walking Street würden ausländische Besucher andere Straßenzüge aufsuchen.

In der Walking Street herrscht Unverständnis. Denn vor zwei Jahren habe ein Test mit Feuerwehrfahrzeugen ergeben, dass diese die zumeist in 5,20 Metern Höhe angebrachte Außenwerbung passieren können. Und in der Vergangenheit hätten Hausbesitzer und Mieter kooperiert und ihre Werbung höher installiert.