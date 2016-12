Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.16

PHANG-NGA/PHUKET: Drei Ausländer wurden getötet und sechs weitere schwer verletzt, als ihr Minibus im Bezirk Bang Tuey gegen ein Haus prallte.

Die Ausländer hatten in Phuket bei dem Unternehmen KBV Phuket Visa Raun eine Visa-Fahrt über Satun gebucht. Laut dem Fahrer kam der weiße Van in einer Kurve von der regennassen, rutschigen Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zuerst gegen einen Strommast und dann gegen ein Haus, berichtet die „Phuket Gazette“. Die verletzten Ausländer wurden in das Phang Nga Hospital gebracht. Der Fahrer und seine Frau kamen leicht verletzt davon. Laut der Polizei befinden sich mehrere Ausländer in einem kritischen Zustand.