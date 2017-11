Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 20.11.17

THAILAND: Der Pick-up Ranger ist Fords Verkaufsschlager in Südost­asien.

Mit dem Ranger-Marktanteil von fast 12 Prozent liegt der amerikanische Autobauer in Thailand hinter Isuzu und Toyota an dritter Stelle, in Vietnam an erster und auf den Philippinen an zweiter Stelle. Von Januar bis August setzte Ford im Königreich 27.316 Ranger ab, im Jahresvergleich ein Plus von fast 48 Prozent.