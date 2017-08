PATTAYA: Die unendliche Geschichte um die Eröffnung des Verkehrstunnels auf der Sukhumvit Road, Höhe Pattaya Klang, scheint ein Ende zu haben.

Das Programm zum Ablauf der Eröffnungszeremonie des ersten Verkehrstunnels Pattayas.

Das jedenfalls meldet die Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Präsenz „PR Pattaya“ am Montag und veröffentlichte einen Zeitplan zum Ablauf der feierlichen Eröffnungszeremonie am 25. August, bei der Transport- und Kommunikationsminister Akhom Termphitayaphaisit teilnehmen wird. Demnach soll Akhom um 14 Uhr am Tunnel eintreffen und nach einer Rede um 15.10 Uhr das Bauwerk für den Verkehr freigeben.

Zwar wurde der nun bestätigte Eröffnungstermin am 25. August bereits am 2. August auf einer Pressekonferenz von Stadtsprecher Phinit Maneerat bekanntgegeben (DER FARANG berichtete), doch bereits einen Tag später wieder abgesagt, was unter den Einwohnern Pattayas für große Empörung gesorgt hatte. Umso erstaunter reagieren viele, dass nun doch an dem zuvor veröffentlichten und dann wieder abgesagten Termin festgehalten wird.

Der Bau des 1,9 Kilometer langen Tunnels mit vier Fahrspuren hat über drei Jahre gedauert und war mit 887 Millionen Baht ausgeschrieben worden. Der Tunnel sollte ursprünglich bereits im Februar freigegeben werden.