Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.17

WASHINGTON/NEW YORK (dpa) - Besonders gut ist der Draht zwischen Washington und Moskau eigentlich nicht. Lässt der Konflikt mit Nordkorea die Staatschefs der beiden Großmächte zusammenrücken? Während Trump eine Kooperation anspricht, schlagen die Spitzendiplomaten in New York andere Töne an.

Im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm hofft US-Präsident Donald Trump auf Unterstützung aus Russland. «Wir hätten gern Russlands Hilfe», sagte Trump am Freitag nach einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Das Gespräch der beiden drehte sich nach Angaben aus Washington und Moskau darum, wie Verhandlungen mit Pjöngjang über dessen Atomprogramm eingeleitet werden können.

Aussichten auf eine amerikanisch-russische Zusammenarbeit schienen in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrat zu Nordkorea aber in weiter Ferne. US-Außenminister Rex Tillerson kritisierte Russland dafür, nordkoreanische Arbeiter weiterhin in «sklavereiähnlichen Bedingungen schuften» und diese damit Geld an Pjöngjang schicken zu lassen. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja entgegnete, deren Arbeit sei Grundlage einer Vereinbarung mit Pjöngjang, das die Rechte dieser Menschen auch berücksichtige.

Tillerson kritisierte auch China und sagte, durch dessen Lieferungen von Rohöl an das Nachbarland würden Bemühungen der Weltgemeinschaft zur Entschärfung des Konflikts behindert. Der stellvertretende chinesische UN-Botschafter Wu Haitao erklärte, einseitige Sanktionen gegen Nordkorea müssten abgeschafft werden.

Die vom japanischen Außenminister Taro Kono geleitete Sitzung im höchsten UN-Gremium war vor allem zum gegenseitigen Austausch gedacht und brachte vorerst keine konkreten Ergebnisse. Nordkoreas UN-Botschafter Ja Song Nam erklärte, sein Land sei eine «verantwortungsvolle Atommacht» und ein «friedliebender Staat».

«Unsere Kommunikationskanäle bleiben offen», sagte Tillerson. Die Nordkoreaner «wissen, durch welche Tür sie gehen müssen, wenn sie reden wollen». Die Führung in Pjöngjang müsse sich den Weg zurück an den Verhandlungstisch aber selbst verdienen. Vorbedingungen für mögliche Gespräche werde Washington nicht hinnehmen. «Die USA werden dem Regime in Pjöngjang nicht erlauben, die Welt als Geisel zu nehmen», sagte Tillerson. Die Vereinigten Staaten würden eine Nuklearmacht Nordkorea nicht hinnehmen und den Druck bis zur nuklearen Abrüstung des Landes aufrecht erhalten.

UN-Generalsekretär António Guterres sprach mit Blick auf den Konflikt von «unangebrachtem, überzogenem Selbstvertrauen» und mangelnder Kommunikation zwischen den Beteiligten. Nur Diplomatie könne Gefahren abwenden, die «in ihrem Verlauf unberechnbar und deren Folgen katastrophal» wären, sagte Guterres.