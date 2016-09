Thailand und Malaysia wollen einen Grenzzaun errichten

BANGKOK/KUALA LUMPUR: Thailand und Malaysia planen, die gemeinsame Grenze durch einen Zaun zu schützen.

Beide Länder haben darüber hinaus eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit getroffen, um transnationales Verbrechen sowie Probleme bei der doppelten Staatsbürgerschaft in südlichsten Provinzen Thailands zu lösen. Hintergrund für die Zusammenarbeit ist die jüngste Serie an Bombenanschlägen in den überwiegend muslimisch geprägten Grenzprovinzen.