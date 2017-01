Thailand liefert mutmaßlichen tschechischen Sex-Verbrecher aus

Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.17

Der 49-Jährige war am Dienstag vergangener Woche in der Touristenmetropole Phuket festgenommen worden. Foto: The Nation

BANGKOK (dpa) - Thailand will einen mutmaßlichen Sex-Verbrecher aus Tschechien an sein Heimatland ausliefern.



Der 49-Jährige wurde nach Angaben der Flughafen-Direktion der Hauptstadt Bangkok am Dienstag in Bangkok in ein Flugzeug gesetzt, das ihn zurückbringen soll. Der HIV-infizierte Mann wurde von der europäischen Polizeibehörde Interpol mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er soll beim Sex mit Minderjährigen Straftaten begangen haben.

Zudem steht er unter Verdacht, Sexualpartner absichtlich mit der Immunschwächekrankheit angesteckt zu haben. Offiziell legen ihm die thailändischen Behörden zu Last, dass sein Visum ausgelaufen ist. Der Mann war am Dienstag vergangener Woche in der Touristenmetropole Phuket festgenommen worden.