BANGKOK: Thai Smile, ein Tochterunternehmen von Thai Airways International, verbindet neu Bangkok mit Lucknow in Indien mit einem Direktflug.

Die Flüge werden dreimal pro Woche angeboten, mittwochs, freitags und sonntags. Gestartet wird um 22 Uhr am Internationalen Flughafen Suvarna­bhumi in Bangkok, zurück geht es ab Lucknow um 1.20 Uhr. Die Flugzeit beträgt in beide Richtungen vier Stunden.



Lucknow, auch Lakhnau genannt, ist die Hauptstadt des Bundesstaates Uttar Pradesh. Sie hatte beim Zensus 2011 eine Einwohnerzahl von rund 2,8 Millionen, ist Industriezentrum, Verkehrsknoten und liegt 516 Kilometer östlich von Delhi an der Gomti.



Aufgestockt hat Thai Smile zudem ihre Kapazität auf Inlandsflügen: die Bangkok-Hat-Yai-Route wird ab sofort siebenmal täglich bedient, Bangkok-Khon Kaen sechsmal pro Tag, Bangkok-Chiang Mai fünfmal täglich und Bangkok-Narathiwat zweimal täglich.



Infos:

www.thaismileair.com.