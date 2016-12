THAILAND: Die Thai League wird in den nächsten zwei Jahren 18 Vereine haben. Dann allerdings, ab 2019, geht die erste Fußballliga mit nur noch 16 Vereinen in die Saison.

Das hat der thailändische Fußballverband (FAT) beschlossen. Zudem werden die Profiligen mit Beginn des Saison 2017 umbenannt: Thai League, Thai League Two, Thai League Three und Thai League Four.