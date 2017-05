Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.17

Foto: The Nation

PATTAYA: Erneut haben mehrere Taxifahrer ein Uber-Fahrzeug verfolgt, es zum Stoppen gebracht und den Fahrgast zum Verlassen des Autos gezwungen.

Der 29 Jahre alte Fahrer des Uber-Fahrdienstes erstattete am Mittwochnachmittag auf der Polizeistation Pattaya Anzeige. Er hatte einen Westler zu dessen Ziel bringen wollen. Den Beamten spielte er ein Video vor, wie fünf bis sechs Taxis auf der Second Road in Nordpattaya sein Fahrzeug blockierten. Sein Fahrgast habe schreckliche Angst gehabt, als der Uber-Wagen plötzlich von mehreren Autos umringt wurde.



Weil der Uber-Fahrdienst in Thailand nach wie vor illegal ist, musste der junge Mann ein Bußgeld bezahlen. Ob die Taxifahrer wegen Verkehrsgefährdung zur Rechenschaft gezogen wurden, berichtete die „Nation“ nicht.