Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.17

BANGKOK: Die Polizei verhaftete einen Taxifahrer, der mit dem Gepäck von zwei Touristen aus Taiwan, darin Geld und Wertsachen in Höhe von 200.000 Baht, davonfuhr.

Die Ausländer hatten sich am Sonntag vom Taxifahrer vom Flughafen Suvarnabhumi zu einem Hotel im Bezirk Huay Kwang bringen lassen. Die Urlauber stiegen aus, und schon startete der Taxifahrer. Die Taiwanesen warteten vergeblich, dass der Mann kehrtmachen und ihr Gepäck abliefern würde. Daraufhin erstatteten die beiden Männer Anzeige auf der Polizeistation Huay Kwang. Gemeinsam mit den Beamten schauten sie sich Videos der Überwachungskameras auf dem Internationalen Airport an. Der Taxifahrer wurde erkannt und wenig später in der wartenden Reihe der Taxis vor dem Terminal festgenommen. Das Gepäck der Touristen stellten Beamte in der Unterkunft des 45-jährigen Thais sicher.