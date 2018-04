Foto: The Thaiger

PATTAYA: Der Chinese, der am Wochenende in seinem Hotel eine Swinger-Party ausrichtete, muss mit einem extrem hohen Bußgeld rechnen.

Laut Pattayas Polizeichef Oberst Apichai Krobpet hatte der 53 Jahre alte Chinese das Ban Tulip Hotel seit fünf Jahren illegal geführt, also ohne Lizenz. Neben einer einmaligen Buße von 20.000 Baht könne er für jeden Betriebstag zu einer Geldstrafe von 10.000 Baht verurteilt werden. So kämen 18 Millionen Baht zusammen. Die 14 Frauen und 14 Männer hatten für die Teilnahme an der Sex-Partei jeweils 1.500 Baht zahlen müssen. Einladung und Buchung erfolgten über das Internet. Neben dem chinesischen Hotelbesitzer werden drei seiner Mitarbeiter angeklagt, unter anderem wegen der Ausrichtung „obszöner Aktivitäten“. Unter den festgenommenen Gästen waren ein Filipino, der unter Drogeneinfluss stand, und ein weiterer Ausländer, der seine Aufenthaltsgenehmigung überzogen hatte. Inzwischen wurden die anderen Frauen und Männer aus der Haft entlassen..